Scuola Futura chiude all’Ariston di Sanremo: 1.500 studenti, presidi e Comune, ma senza il ministro Valditara annunciato (Foto e Video)

Si è chiusa questa mattina, dopo tre giorni di incontri, laboratori e dibattiti, Scuola Futura, l’iniziativa dedicata al mondo dell’istruzione ospitata al teatro Ariston di Sanremo. Alla manifestazione hanno preso parte numerosi dirigenti scolastici della provincia, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso i temi dell’innovazione didattica e del futuro della scuola. Presente anche l’amministrazione comunale sanremese, con il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara, che hanno voluto portare il saluto della città a studenti e docenti.

Grande la partecipazione degli studenti: circa 1.500 ragazzi hanno riempito la platea dell’Ariston nel corso delle tre giornate, prendendo parte agli appuntamenti in programma e ai momenti di confronto proposti dall’iniziativa. Assente, invece, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la cui presenza era stata annunciata nei giorni scorsi ma che non ha preso parte all’evento.

A margine della manifestazione non sono mancati momenti di tensione. Un gruppo di studenti ha dato vita a una protesta, esprimendo il proprio dissenso e sollevando criticità legate alla situazione attuale della scuola, tra carenze strutturali e difficoltà organizzative. Una contestazione pacifica che ha affiancato il programma ufficiale, riportando al centro del dibattito le richieste e le preoccupazioni delle nuove generazioni.

Scuola Futura si chiude così tra partecipazione, confronto e voci critiche, confermando il ruolo centrale della scuola nel dibattito pubblico.