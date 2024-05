Badalucco: voragine sotto l'asfalto in località Isolalunga, divieto ai mezzi pesanti e semaforo per i lavori (Foto)

Sabato scorso sembrava un normale buco nell’asfalto risolvibile con l’immissione di un po’ di cemento e poi una ripassata di asfalto ma, dalle verifiche eseguite tra ieri ed oggi, è invece emerso qualcosa di più preoccupante.

Si tratta dello ‘svuotamento’ sotterraneo, quasi certamente provocato dall’acqua, al di sotto dell’asfalto sulla Strada Provinciale 548 della Valle Argentina, in località Isolalunga sul territori comunale di Badalucco. Il primo allarme è stato lanciato sabato sera quando, alcuni automobilisti in transito hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per un grosso buco riscontrato sulla strada.

Intervenuta la ditta è stato organizzato un sopralluogo che, questa mattina ha evidenziato la grossa apertura sotto l’importante arteria della valle. E’ stato quindi deciso di instaurare il divieto di transito ai mezzi superiori ai 3,5 quintali e l’installazione di un senso unico alternato regolato da semaforo.

Ora inizieranno una serie di lavori importanti, che prevedono la cosiddetta ‘palificazione’ e il successivo riempimento della voragine che si è venuta a creare sotto la strada. Al momento non è ancora dato sapere la durata dell'intervento.