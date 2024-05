Salvò un uomo dall'incendio del suo negozio, agente di Ventimiglia premiato alla Giornata della Polizia Locale (Foto)

L'agente della Municipale di Ventimiglia, Alessandro Quaranta, è stato premiato a Genova nell'ambito della cerimonia per la Giornata Regionale della Polizia Locale.

A Quaranta è stato riconosciuto il coraggio e il senso civico per aver salvato un uomo dall'incendio che aveva colpito il negozio “Bazar Marrakech”.

“Accortosi della presenza in prossimità dell'interno del locale di una persona in difficoltà, in palese stato confusionale - si legge nella motivazione - si è adoperato per accompagnare all'esterno lo stesso titolare intossicato dal fumo e ustionato in varie parti del corpo permettendogli di mettersi in salvo e ricevere le cure del caso. L'agente, con alto senso civico e del dovere, nonostante il fumo denso, è rientrato nel locale per verificare che nessun'altra persona fosse presente, riportando a sua volta leggere intossicazioni”.