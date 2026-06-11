Ventimiglia, proseguono senza sosta le ricerche dei due giovani dispersi in mare: ore di angoscia tra Cala del Forte e le Calandre

Sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito, le ricerche dei due giovani dispersi da ieri in mare, nella zona compresa tra il porto di Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il Cra (Contrasto Rischio Acquatico) di Imperia.

Dalla ricostruzione fatta da alcuni testimoni e dagli amici dei ragazzi, un 19enne di origini marocchine e residente a Sanremo, Walid Soubhi, si sarebbe tuffato dalla scogliera ma, probabilmente a causa delle onde, ha avuto difficoltà e così un 25enne brasiliano, Does Santos Bernardo Silva Ewerton Stony, si è tuffato a sua volta in aiuto dell'amico ma nessuno dei due è più riemerso dal mare.

Vista la situazione sono stati allertati subito i soccorsi ma, nonostante il duro lavoro che si protrae da ore, dei due giovani non si sono trovate tracce. Amici e parenti sono arrivati sul posto immediatamente e, per tutta la notte, hanno seguito le operazioni di ricerca.

Nonostante i diversi tentativi, da terra, dei vigili del fuoco, che si sono calati dalla scogliera più volte e da diversi punti, supportati dai bagnini di Cala del Forte, dai carabinieri e dalla polizia locale, dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco dall'alto, dei gommoni e della motovedetta della Guardia Costiera dal mare, i due ragazzi non sono ancora stati trovati. Nel corso della mattinata le ricerche verranno ulteriormente intensificate anche se, ovviamente, la speranza di ritrovare i due giovani si affievolisce ogni ora che passa.

Intanto l'estremo Ponente ligure vede da giorni anche la ricerca dell'80enne Marcello Tamborrini, scomparso nei boschi di Pigna. Sul posto continuano a lavorare i soccorsi che si muovono anche dall'alto. Ieri sera, tra l'altro, si è dovuto registrare anche un nuovo incidente, questa volta sul sentiero degli alpini, dove due escursionisti sono stati tratti in salvo, dopo la caduta in un vallone.