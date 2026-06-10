Ventimiglia, dramma alle Calandre: due giovani dispersi in mare dopo un tuffo, difficili le ricerche

Si inizia a far luce su quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di oggi, nella zona compresa tra il porto di Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia. Secondo il racconto di alcuni testimoni, sembra che un 19enne di origini marocchine, residente a Sanremo, si sia tuffato in mare evidenziando problemi a causa del moto ondoso.

Un amico, un ragazzo brasiliano di 25 anni, si è così subito tuffato per soccorrerlo ma, come raccontato dagli amici presenti, nessuno dei due sarebbe più emerso dal mare. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30. Gli amici preoccupati hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono così giunti tempestivamente la Guardia Costiera, i vigili del fuoco, i bagnini e rappresentanti di Cala del Forte, il personale medico del 118 con un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, i carabinieri e la polizia locale. A dare una mano dall’alto è giunto anche l’elicottero "Drago" dei vigili del fuoco. Per conto dell'amministrazione comunale, sono, inoltre, giunti il consigliere comunale Franca Bonadonna e l'assessore Adriano Catalano.

I soccorritori sono intervenuti sia dal mare, con gommoni e motovedetta della Guardia Costiera, sia dall'alto, con l'elicottero, e sia da terra, con i vigili del fuoco, che si sono calati dalla scogliera, ma le ricerche risultano essere difficili a causa del forte vento e del mare molto mosso. Al momento il sentiero che porta alla spiaggia delle Calandre è stato chiuso al transito per consentire in sicurezza l'intervento dei soccorritori.