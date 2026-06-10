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Cronaca | 10 giugno 2026, 22:11

Ventimiglia, dispersi in mare alle Calandre: proseguono le ricerche (Foto e video)

Sul posto sono giunti anche il Saf e il Cra

Continuano le ricerche per trovare i due ragazzi che si sono dispersi in mare nel pomeriggio odierno, nella zona compresa tra il porto di Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia. Sono, infatti, giunti sul posto anche il Saf, Speleo Alpino Fluviale, e il Cra, contrasto rischio acquatico, di Imperia.

Nonostante i diversi tentativi, da terra, dei vigili del fuoco, che si sono calati dalla scogliera più volte e da diversi punti, supportati dai bagnini di Cala del Forte, dai carabinieri e dalla polizia locale, dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco dall'alto, dei gommoni e della motovedetta della Guardia Costiera dal mare, i due ragazzi non sono ancora stati trovati. 

Da una prima ricostruzione di alcuni testimoni e degli amici dei ragazzi, sembrerebbe che un 19enne di origini marocchine e residente a Sanremo, Walid Soubhi, si sia tuffato dalla scogliera ma, probabilmente a causa delle onde, ha avuto difficoltà e così un 25enne brasiliano, Does Santos Bernardo Silva Ewerton Stony, si è tuffato a sua volta in aiuto dell'amico ma nessuno dei due è più riemerso dal mare. Allertati subito i soccorritori, da ore, stanno cercando senza sosta i due giovani. Amici e parenti giunti, nel frattempo, sul posto sono in trepida attesa sperando in un lieto fine ma più passano le ore e più l'ansia e l'apprensione crescono. I soccorritori, però, non si danno per vinti, continuano a cercare anche se ormai è calata la notte.

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Elisa Colli

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