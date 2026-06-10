Ventimiglia, due persone disperse in mare tra Cala del Forte e le Calandre: imponente mobilitazione dei soccorsi (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, dalle 17.30 di questo pomeriggio a Ventimiglia, nella zona compresa tra il porto di Cala del Forte e la spiaggia delle Calandre, dove sarebbero disperse in mare due persone.

L’allarme è stato lanciato da poco e, al momento, sono scarne le notizie che arrivano dal luogo dove stanno confluendo i soccorritori. Sul posto sono presenti la Guardia Costiera, i vigili del fuoco, i bagnini e rappresentanti di Cala del Forte, il personale medico del 118 con un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e l’elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco.

Le due persone, che per ora vengono date come disperse, non si sa ancora se si siano allontanate dalla spiaggia oppure se erano a bordo di un natante. Al momento è stato chiuso il sentiero delle Calandre per consentire l'intervento dei soccorritori, in totale sicurezza, da terra visto che stanno avendo problemi a causa del forte vento e del mare molto mosso.