Ventimiglia, confronto con FILSE per ridurre i tempi di erogazione del Bonus Asili Nido

Il Sindaco del Comune di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, e l’Assessore al Bilancio, Servizi Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, Milena Raco, hanno incontrato FILSE, la finanziaria regionale, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Liguria per la gestione dei bandi del Fondo Sociale Europeo (FSE), allo scopo di fare il punto sulle iniziative tese a favorire le famiglie aventi diritto all’ottenimento del Bonus Asili Nido, accorciando i tempi di erogazione.

L’Amministrazione si era resa disponibile ad anticipare finanziariamente alle famiglie aventi diritto, una volta definita la graduatoria, l’erogazione del bonus. FILSE, di concerto con gli uffici regionali dell’Autorità di Gestione, ha verificato questa ipotesi, ma ha dovuto constatare che, regolamento comunitario alla mano, tale iniziativa non era possibile, poiché i fondi comunitari sono destinati esclusivamente al rimborso dei costi anticipati dai beneficiari.

Nel corso dell’incontro, FILSE ha reso note le innovazioni procedurali, tra le quali una più stretta interoperabilità con l’INPS, e quelle tecnologiche sulla piattaforma Bandi Online, che consentiranno una più rapida erogazione del bonus ai beneficiari.

Com’è noto, il bando si è aperto il 21 maggio e chiuderà il 22 giugno alle ore 17.30. Solo a seguito della presentazione dell’ultima domanda ammissibile, FILSE procederà alla stesura della graduatoria, che conta comunque di concludere entro il prossimo luglio, per consentire alle famiglie di presentare la richiesta di erogazione relativa ai primi quattro mesi dell’anno scolastico 2025/2026 nel prossimo mese di settembre.

«Ringraziamo FILSE per la disponibilità dimostrata nella ricerca di soluzioni procedurali che facilitino l’erogazione del beneficio alle famiglie e restiamo ovviamente disponibili a individuare ulteriori soluzioni migliorative a loro favore – dichiarano il Sindaco Di Muro e l’Assessore Raco. Allo stesso tempo, è volontà della nostra Amministrazione continuare il proficuo confronto con i rappresentanti dei genitori, dimostrando concretamente di prendere in considerazione le loro istanze».

«Regione Liguria continua la propria costante e proficua sinergia con i Comuni, anche nella gestione delle fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo – spiega l’Assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola. Grazie a un importante lavoro di semplificazione e innovazione, condotto insieme a FILSE, contiamo di erogare in maniera più rapida i Bonus Asili Nido, andando così incontro alle esigenze dei Comuni e soprattutto delle famiglie che ne hanno diritto. Parliamo di un’iniziativa che ha sempre riscosso grande successo: basti pensare alle 4.000 domande accolte nel 2025 e al fatto che, in questa edizione, abbiamo investito 8 milioni di euro con contributi fino a 5.500 euro per famiglia. Un aiuto tangibile per i cittadini, che da tempo contraddistingue la nostra amministrazione regionale e che continuerà a farlo anche nel 2026».