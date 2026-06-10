Imperia, sempre più over 80 utilizzano l’app di Poste Italiane: sono 1.400 gli utenti senior attivi in provincia

Cresce anche tra i cittadini più anziani l’utilizzo degli strumenti digitali di Poste Italiane. In provincia di Imperia sono infatti circa 1.400 gli over 80 che oggi utilizzano l’app di Poste Italiane, un dato che testimonia una crescente familiarità con le tecnologie digitali da parte della popolazione senior.

A guidare la classifica provinciale è Sanremo, dove gli utilizzatori over 80 sono 340. Seguono Imperia con 330 utenti, Ventimiglia con 145 e Taggia con 95.

Complessivamente, nell’Imperiese gli utenti attivi dell’app “P” sono circa 60mila. La piattaforma digitale di Poste Italiane rappresenta un punto di accesso integrato ai servizi del Gruppo e consente di prenotare appuntamenti negli uffici postali, gestire il conto corrente BancoPosta, spedire e tracciare pacchi, controllare le spese delle utenze domestiche, effettuare pagamenti e accedere a numerosi altri servizi.

L’applicazione propone inoltre contenuti, funzionalità e percorsi di navigazione sviluppati per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei clienti.

A livello nazionale, con oltre 17 milioni di utenti attivi e più di 4,2 milioni di utilizzatori ogni giorno, l’app di Poste Italiane si conferma tra le piattaforme digitali più utilizzate dagli italiani, risultando la prima tra le app gratuite in Italia sia su Apple Store sia su Google Play. In Liguria gli utenti attivi sono circa 415mila.

L’app riscuote interesse tra persone di tutte le età. La distribuzione anagrafica degli utenti è infatti molto eterogenea: circa 2 milioni di utilizzatori hanno più di 66 anni e oltre 330mila sono ultraottantenni, un numero analogo a quello degli utenti minorenni.

Un dato che evidenzia un importante percorso di inclusione digitale e dimostra come le nuove tecnologie possano essere accessibili anche alle fasce della popolazione tradizionalmente meno vicine agli strumenti digitali.