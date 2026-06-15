Via Pietro Agosti, ecoisole nel mirino: residenti esasperati per i guasti ai cassonetti e i continui disagi

Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Pietro Agosti, nella parte alta della città, dove da tempo si registrano problemi con le nuove ecoisole installate per il conferimento dei rifiuti. Al centro delle segnalazioni c'è soprattutto il raccoglitore destinato all’indifferenziata che, secondo quanto riferito dai cittadini, risulta frequentemente fuori servizio e impossibile da aprire attraverso la tessera elettronica. Una situazione che sta creando non pochi disagi a chi, quotidianamente, deve conferire i propri rifiuti rispettando le regole della raccolta differenziata: “Dobbiamo per forza di cose lasciare le cose per terra, però non si può andare avanti così. Ci manca solo poi che la telecamera ci faccia anche le multe”, racconta un residente esasperato.

La protesta riguarda in particolare il malfunzionamento dello sportello dell’indifferenziata. “Non sappiamo quale sia il problema, ma non è la prima volta che metti la tessera e lo sportello non si apre”, spiegano alcuni cittadini della zona, evidenziando come il disservizio si ripresenti con una certa frequenza. Accanto alle legittime lamentele dei residenti, va però evidenziato che le ecoisole sono spesso oggetto di atti vandalici che ne compromettono il corretto funzionamento. Danneggiamenti, utilizzi impropri e manomissioni rappresentano infatti una delle principali criticità che possono causare guasti e rallentare gli interventi di ripristino. Una problematica che rischia di vanificare gli sforzi compiuti per modernizzare il sistema di raccolta dei rifiuti e migliorare il decoro urbano.

Da tempo Amaie Energia sta portando avanti un importante lavoro di potenziamento del servizio di raccolta differenziata, attraverso l’installazione delle ecoisole intelligenti e una serie di interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza del sistema, favorire il corretto conferimento dei rifiuti e migliorare le percentuali di raccolta differenziata sul territorio. L’obiettivo resta quello di offrire un servizio sempre più moderno e funzionale. Tuttavia, episodi di vandalismo e guasti tecnici rischiano di generare malcontento tra gli utenti e di compromettere il corretto utilizzo delle strutture.

I residenti chiedono ora risposte e interventi tempestivi, affinché il contenitore dell’indifferenziata venga ripristinato nel più breve tempo possibile e si evitino ulteriori accumuli di sacchi e rifiuti all’esterno dell’ecoisola, una situazione che potrebbe creare problemi sia sotto il profilo igienico sia per il decoro della zona.