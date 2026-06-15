Grande partecipazione per l'inaugurazione della nuova Linea Oneglia di Dr. Condominio (Video)

Grande partecipazione e un clima di autentica vicinanza hanno accompagnato l'inaugurazione della nuova Linea Oneglia di Dr. Condominio, il nuovo ufficio aperto in Galleria degli Orti che da oggi rappresenta un ulteriore punto di riferimento per cittadini, condomini e professionisti del territorio.

Numerose le persone che hanno preso parte all'evento, tra clienti, amministratori, professionisti, amici e rappresentanti della comunità locale, testimoniando con la loro presenza l'affetto e la fiducia costruiti negli anni da Parisi Group e dal progetto Dr. Condominio.

L'inaugurazione si è trasformata in un momento particolarmente sentito, caratterizzato da emozione, partecipazione e condivisione. Molti dei presenti hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per un'iniziativa che punta a riportare il rapporto umano e la vicinanza alle persone al centro dell'attività professionale.

La nuova sede di Oneglia rappresenta infatti una tappa importante nel percorso di crescita di Dr. Condominio, un progetto nato dall'evoluzione di una tradizionale attività professionale verso un modello organizzativo moderno, strutturato e sempre più orientato al servizio.

Nel corso dell'evento, il titolare Michele Parisi ha illustrato la visione che guida il progetto: "Il 13 giugno 2026 è una data importante: una nuova nascita, un nuovo ufficio, anzi una nuova Linea. Dr. Condominio nasce dalla trasformazione di un'attività professionale che nel tempo si è evoluta in una realtà aziendale organizzata. Tutti i nostri uffici sono al piano terra, facilmente accessibili e pensati per essere a disposizione delle persone. Vogliamo accogliere i clienti, ascoltare le loro esigenze e offrire risposte concrete".

Parisi ha poi spiegato il significato stesso del marchio: "Abbiamo scelto il nome Dr. Condominio perché, proprio come il medico di famiglia si prende cura dei propri pazienti, la nostra missione è prenderci cura dei nostri clienti e delle persone che si rivolgono a noi per esporre le proprie problematiche. L'ascolto e la presenza sono elementi fondamentali del nostro lavoro". Uno sguardo è stato infine rivolto al futuro e allo sviluppo della rete sul territorio provinciale: "Il progetto nasce con l'obiettivo di svilupparsi su tutta la provincia. Oggi siamo presenti con le Linee di Diano Marina, Santo Stefano e Oneglia, mentre nei prossimi mesi inaugureremo anche la nuova Linea Porto Maurizio. Tutto questo è reso possibile grazie a un importante lavoro di coordinamento svolto da 'La Fabbrica', il nostro centro operativo, dove vengono sviluppate le linee guida e organizzata l'intera rete Dr. Condominio".

L'apertura della Linea Oneglia rappresenta quindi non soltanto l'inaugurazione di un nuovo ufficio, ma un ulteriore tassello di un progetto che punta a costruire una presenza capillare sul territorio, mettendo al centro le persone, l'accessibilità e la qualità del servizio. La giornata si è conclusa tra sorrisi, incontri e momenti di condivisione, lasciando nei presenti la percezione di un progetto in continua crescita, capace di coniugare professionalità, innovazione e attenzione al rapporto umano.

Per maggiori informazioni: Parisi Group – Dr. Condominio www.parisigroup.it