Onorificenze, conferenza, concerto, sfilata, targa a Valerio Campagna e santa messa: gli alpini invadono Vallecrosia al Mare per due giorni (Foto e video)

Gli alpini invadono Vallecrosia al Mare per due giorni. Le penne nere, nel fine settimana, hanno infatti festeggiato Don Bosco in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana in città, i dieci anni della realizzazione del monumento agli alpini nella città della famiglia e i dieci anni di gemellaggio con una sezione degli alpini piemontesi: Luserna San Giovanni.

La manifestazione è iniziata sabato pomeriggio presso l'istituto Don Bosco con il conferimento dell'onorificenza 'Amici degli Alpini' a tre aziende che dieci anni fa contribuirono alla costruzione del monumento dedicato agli alpini in via Don Bosco: la ditta Rossi S.r.l., la ditta Tesorini e Cava Bergamasca. E' seguita poi una conferenza sulla storia degli alpini conclusasi con un rinfresco mentre alla sera nel cortile dell'oratorio Don Bosco è andato in scena il concerto della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia.

Domenica, invece, le penne nere, autorità civili, locali, provinciali e regionali, e militari, associazioni e cittadini si sono riuniti in piazza dell'ex mercato dei fiori da dove è partita la sfilata lungo le vie cittadine, scortata dalla polizia locale. I tanti presenti sono giunti fino al monumento agli alpini in via Don Bosco dove si sono svolti la deposizione di una corona d'alloro, gli onori ai caduti, allocuzioni delle autorità presenti e, infine, lo scoprimento della targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna. Un'iniziativa voluta e proposta dal gruppo alpini di Vallecrosia al Mare. "Quest'anno festeggiamo tre cose in una volta sola: celebriamo i 150 anni di presenza Salesiana in città, i dieci anni della costituzione del monumento dedicato agli alpini, i dieci anni di gemellaggio con Luserna San Giovanni e, inoltre, abbiamo deciso di dedicare una targa all'ex allievo di Don Bosco, l'alpino Valerio Campagna, un po' tanto dimenticato" - fa sapere Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia al Mare - "Valerio Campagna è nato a Bordighera il 23 maggio del 1982 ed è cresciuto a Seborga. In servizio presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno, reduce dalla campana nei Balcani 2001-2002, da ricostruzioni fatte, a causa della condotta di operazioni in aree contaminate da uranio impoverito, si ammalò. Il 27 gennaio del 2003 morì presso l'ospedale di Imperia dopo una lunga malattia. Nel 2006 fu riconosciuta la causa della patologia e fu così dichiarato vittima del dovere".

"Desidero ringraziare pubblicamente il mio capogruppo Giuseppe Turone, tutti gli alpini di Vallecrosia al Mare, l'Amministrazione comunale, il sindaco Fabio Perri per aver dedicato una targa a mio figlio. Ringrazio anche Raffaele e Romano che hanno fatto il lavoro 'più grosso', quello manuale. Ringrazio, inoltre, Natalino Valdiserra, Roberto Criscuolo, Gianni Salvini, le forze dell'ordine, il tenente colonnello Anfosso, il luogotenente Ronzani, la Fanfara e tutte le autorità e le persone intervenute. E' stata una bellissima manifestazione e io ne sono rimasta molto colpita" - afferma Marisa Victoria, la mamma di Valerio Campagna - "In questi anni, in particolare, Turone ha proposto diverse iniziative per ricordare il mio caro Valerio riuscendo in ogni intento ma oggi, finalmente, è stata posizionata una targa sul monumento degli alpini a Vallecrosia al Mare. Desidero ringraziarlo perché non si è mai risparmiato, è sempre arrivato alla meta, incurante delle personalità che gli hanno sempre messo 'i bastoni tra le ruote'. Come madre ho avuto da Turone gesti inaspettati e colmi d'amore verso mio figlio per questo desidero ringraziarlo per l'ennesima volta, ma questa volta pubblicamente. Grazie mille, Valerio e io ne siamo grati".

La giornata è proseguita con la celebrazione della santa messa in suffragio agli alpini 'Andati Avanti' e con il rancio alpino presso l'oratorio Don Bosco.