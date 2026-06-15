Sanremo, nuove regole per la videosorveglianza: l'amministrazione definisce finalità e utilizzo delle telecamere

L'amministrazione comunale di Sanremo ha definito in modo puntuale le finalità del trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza urbana presente sul territorio cittadino, adeguandone l'utilizzo alle più recenti indicazioni in materia di tutela della privacy. Il provvedimento prende le mosse dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), che attribuisce al titolare del trattamento il compito di stabilire finalità determinate e legittime per la raccolta e l'utilizzo dei dati personali. Il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento, ha quindi individuato gli ambiti nei quali le immagini raccolte dalle telecamere fisse e mobili, oltre ai dispositivi di lettura delle targhe, potranno essere utilizzate.

Tra gli obiettivi principali rientra la tutela della sicurezza urbana, intesa come strumento per migliorare la vivibilità della città, prevenire fenomeni di criminalità, contrastare situazioni di degrado e favorire il rispetto della legalità. Come previsto dalla normativa nazionale, la sicurezza urbana comprende infatti anche la promozione di maggiori livelli di coesione sociale e convivenza civile. Le immagini del sistema di videosorveglianza potranno inoltre essere impiegate per la sicurezza della circolazione stradale e per l'attività di polizia stradale svolta dalla Polizia Locale, in particolare per l'accertamento di violazioni al Codice della strada e per la ricostruzione degli incidenti stradali. Tra le finalità individuate dalla delibera figura anche la tutela ambientale, con particolare riferimento al contrasto degli illeciti legati all'abbandono dei rifiuti, nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Un ulteriore ambito riguarda la tutela della sicurezza degli operatori, con particolare attenzione al personale impegnato nello svolgimento dei servizi sul territorio. La Giunta ha inoltre stabilito che le finalità del sistema e la relativa base giuridica dovranno essere chiaramente indicate nelle informative rivolte ai cittadini, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. La delibera affida al comandante del Corpo di Polizia Locale, dottor Fulvio Asconio, gli adempimenti conseguenti all'attuazione del provvedimento. L'atto non comporta al momento spese a carico del bilancio comunale, mentre eventuali interventi di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche saranno valutati con successivi provvedimenti.

Con una votazione separata e unanime, la Giunta ha infine dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di garantire il perseguimento delle finalità di sicurezza individuate dal provvedimento.