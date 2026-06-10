Pigna, cadono in un vallone: interviene l'elicottero per il recupero

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di Pigna, nell'entroterra imperiese, dove due escursionisti accompagnati dai rispettivi cani sono rimasti feriti in seguito a un incidente in una zona particolarmente impervia nel sentiero degli alpini.

L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando i due sarebbero caduti in un vallone. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Azzurra di Vallecrosia, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria e l'elicottero "Grifo", attivato per facilitare le operazioni di soccorso e recupero dei due infortunati.

Nonostante l'iniziale preoccupazione, le condizioni delle persone coinvolte non sono risultate gravi. Tuttavia, la conformazione dell'area in cui si trovavano ha reso necessario il supporto del mezzo aereo per raggiungerli e prestare assistenza in sicurezza.

Dopo le cure e le valutazioni del caso, entrambi sono stati trattati sul posto. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità.