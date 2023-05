Sanremo: sversamento della fognatura e miasmi al porto, Baggioli "Situazione precaria e da affrontare" (Foto)

“Ci risiamo. Nuovi sversamenti di liquami a causa delle condizioni precarie dell’impianto fognario cittadino”. E’ questo il duro commento del consigliere di opposizione, Simone Baggioli (capogruppo di Forza Italia), per lo sversamento di questa mattina all’inizio della darsena del porto vecchio.

“Nonostante proclami e promesse da parte del Sindaco Biancheri – prosegue Baggioli - oggi siamo nuovamente a fare i conti con rotture dell’impianto fognario comunale e tutte le relative conseguenze che, in questo momento, certo non fanno bene per l’inizio della stagione balneare. Miasmi per tutto il porto danno il benvenuto ai mega yacht che si apprestano ai preparativi estivi. Una situazione insostenibile – termina Baggioli - che, nonostante i due mandati di questa amministrazione del benessere, non è stata nemmeno lontanamente presa in considerazione”.

Dal Comune sottolineano che è già scattata la richiesta di intervento a Rivieraacqua che ha inviato immediatamente gli operai per risolvere il problema. I lavori di scavo sono già iniziati nella zona dei baretti sul lungomare. Al momento, infatti, la strada è stata chiusa per consentire gli interventi.