Sanremo: problemi ai collettori fognari e divieto di balneazione, il centrodestra chiede un consiglio straordinario

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Liguria Popolare a Sanremo hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale per la trattazione delle questioni relative alle criticità delle reti idrica e fognaria della città di Sanremo.

In particolare l’assise è stata chiesta in riferimento al funzionamento del depuratore e alle ricorrenti perdite e rotture che hanno determinato, per l’ennesima volta, sversamenti di liquami fognari in mare con conseguente divieto di balneazione a ridosso dell’avvio della stagione turistica.

“Sollecitiamo l’Amministrazione – evidenziano i consiglieri di opposizione - come già fatto negli ultimi 7 anni, a intervenire con urgenza per risistemare le reti idrica e fognaria, surrogandosi, se occorre, a Rivieracqua. Nonostante le vane promesse precedenti, nessun intervento concreto, al netto delle buone intenzioni di cui come si sa sono lastricate le strade dell’inferno, è stato effettuato da parte dell’amministrazione Biancheri con la conseguenza che la città si è trovata, nuovamente, letteralmente nella bratta”.