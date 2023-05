Sanremo: una montagna di spazzatura nelle scale del parcheggio coperto di Coldirodi

All’interno del posteggio coperto di Coldirodi è impossibile usare le scale. A impedire il passaggio è una montagna di spazzatura che nel tempo si è accumulata per colpa di alcuni incivili che hanno pensato bene di utilizzare la zona come discarica personale.

La situazione non è solamente sgradevole alla vista, ma rappresenta anche un evidente problema sul piano sanitario. I residenti che utilizzano il posteggio ogni giorno si sentono comprensibilmente abbandonati tra una mancata pulizia e l’inciviltà di chi continua ad abbandonare i rifiuti senza il minimo rispetto delle regole e del prossimo.

La gestione del parcheggio, così come la sua pulizia, dipende dal Comune, nello specifico dall’ufficio Fabbricati e non da Amaie Energia. Palazzo Bellevue, ora, dovrà procedere con un’autorizzazione per consentire alla società partecipare di intervenire. Poi, per evitare che la situazione si ripeta, servirà anche un sistema di controllo e pulizia più efficace.