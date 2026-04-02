Credito d’imposta, il Governo ripristina i fondi per Transizione 5.0: soddisfazione di Confcommercio Imperia

Il Governo torna sui suoi passi e ripristina il credito d’imposta per le imprese sugli investimenti già effettuati in innovazione e transizione energetica. L’annuncio è arrivato dal ministro Adolfo Urso durante l’incontro con le organizzazioni di categoria al MIMIT, confermando nuove risorse per 1,5 miliardi di euro (1,3 miliardi più 200 milioni). Una decisione accolta positivamente da Confcommercio, che parla di “vittoria” sul piano del confronto istituzionale, sottolineando come al tavolo siano state invitate solo le associazioni maggiormente rappresentative. Da settimane, infatti, l’organizzazione contestava la presenza in altri tavoli ministeriali di sigle ritenute poco rappresentative o accusate di firmare contratti “pirata”.

A metà marzo, insieme a Confindustria e Confesercenti, Confcommercio aveva anche disertato il Tavolo PMI del Ministero proprio per protestare contro tali partecipazioni. Nel merito delle misure, Confcommercio ha spinto per maggiore accessibilità agli incentivi per il terziario, chiedendo criteri più flessibili sugli obiettivi energetici, semplificazioni procedurali e il riconoscimento degli investimenti in digitalizzazione e innovazione nei servizi, non limitati ai soli macchinari.

A livello locale, arriva il commento del direttore provinciale di Confcommercio Imperia, Alessandra Fassone: “I risultati positivi del confronto a livello nazionale rappresentano un’importante opportunità anche per le imprese della Provincia di Imperia. Il ripristino e il rafforzamento delle risorse destinate alla Transizione 5.0 consentono alle aziende locali di beneficiare concretamente degli incentivi previsti, favorendo investimenti in innovazione, digitalizzazione ed efficienza energetica.”

Confcommercio Imperia esprime quindi soddisfazione per l’esito del confronto, ritenendo che queste misure possano sostenere commercio, turismo e servizi, contribuendo a rafforzare competitività, occupazione e sviluppo economico del territorio.