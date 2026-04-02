Nuovi investimenti e tanti stranieri a Bordighera, l'ex sindaco Ingenito: "Dati evidenziano un percorso di crescita" (Foto e video)

"Il comune di Bordighera è cresciuto negli ultimi quattro anni, in termine di reddito imponibile dei cittadini, del 25% con una media nazionale decisamente inferiore che si attesta tra il 14 e il 15%. Le presenze turistiche sono cresciute negli ultimi quattro anni a una media del 5% con incrementi dell'incasso della tassa di soggiorno che sono arrivati al 120% rispetto al quinquennio precedente. Abbiamo visto un incremento del valore patrimoniale degli immobili, circa il 9,1% secondo i dati forniti da Tecnocasa, e, soprattutto, una fiducia rinnovata nella città e, quindi, anche nell'Amministrazione, da parte degli investitori privati: +63%, il valore dell'incasso degli oneri di urbanizzazione nel quinquennio 2021-2025 rispetto al quinquennio precedente. Nel solo anno 2025 c'è stato un incremento che ha portato all'introito di un 1.700.000 euro di oneri di urbanizzazione. La media del quinquennio è stata di 1.225.000 euro. Sono dati che evidenziano come il Comune abbia attratto nuovi investimenti, nuovi residenti, tanti stranieri, che investono e acquistano un immobile in una città in cui decidono di venire a vivere" - dice l'ex sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito facendo un bilancio dell'analisi dei dati di gestione che evidenzia come il Comune abbia realizzato, nel periodo di mandato e nel quinquennio precedente (2018-2025) un percorso di crescita economica solido, continuo e strutturato.

"Sono obbligato a fare un bilancio che nasce dal mio desiderio di tirare i conti e verificare quello che è successo in questi ultimi tre anni e anche nel mandato precedente. Ho cercato di fare una statistica per capire se è un risultato buono, scarso o importante" - illustra Ingenito - "Un lavoro opportuno e necessario, previsto per legge, perché bisogna predisporre una relazione da inviare alla Corte dei Conti. Si inserisce all'interno una valutazione di sintesi dell'operato dell'amministrazione. Questo operato ho voluto poi schematizzarlo in cinque punti, in sintesi, che evidenziano quelli che sono dei percorsi di crescita. Tutto lo sviluppo che abbiamo portato avanti è stato un percorso di crescita economica che ha avuto come fondamento l'analisi e la valutazione del turismo. Si è partiti da lì, poi si è sviluppato un piano strategico e così abbiamo portato avanti una serie di iniziative. Gli uffici sono stati decisamente collaborativi, hanno tempestivamente fornito tutto ciò che si trova all'interno della relazione. Ho voluto far vedere e illustrare questi dati soprattutto per evidenziare quanto tale crescita non sia il risultato di fattori episodici ma derivi da una precisa strategia amministrativa che ha integrato turismo, cultura, promozione territoriale, sociale e investimenti pubblici".

"Il turismo si è confermato settore economico trainante della città, guidato da un piano strategico di sviluppo decennale e sostenuto dal potenziamento delle infrastrutture, da una programmazione puntuale degli eventi e da una forte attività di promozione nazionale e internazionale" -sottolinea Ingenito - "Parallelamente, gli investimenti in opere pubbliche hanno migliorato la qualità urbana, contribuendo direttamente all'aumento dell'attrattività del territorio. Il riscontro di questi dati positivi è evidenziato dall'aumento del 25% del reddito imponibile complessivo dei cittadini tra il 2021 e il 2024, secondo i dati estrapolati sulla base degli incassi dell'addizionale comunale; dall'aumento costante degli arrivi e delle presenze turistiche, con incremento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno; dall'aumento degli investimenti privati con un incremento del 63% degli incassi degli oneri di urbanizzazione nel quinquennio 2021-2025 rispetto al quinquennio 2016-2020; dall'assenza di indebitamento dell'ente, da incrementi del 9,1% dei valori immobiliari dal 2018 al 2025 e con l'ultima variazione di bilancio, non approvata, che avrebbe permesso di utilizzare tutto l'avanzo libero di amministrazione del rendiconto 2024 per opere pubbliche, sport e sociale".

"Il rafforzamento del sistema economico locale si riflette con evidenza anche nella capacità produttiva del territorio, come testimonia l'aumento del reddito imponibile complessivo dei residenti" - dichiara Ingenito soffermandosi sull'aumento del 25% del reddito imponibile dei cittadini dal 2021 al 2024 - "Tra il 2021 e il 2024 il reddito disponibile lordo delle famiglie italiane è cresciuto in media del 14%, secondo la fonte Istat. Riguarda una media nazionale e non è puntuale e così sono andato a verificare la situazione di un altro comune, quello di Imperia. Scaricando dal sito del Comune gli incassi degli addizionali, ho poi comparato, per quanto possibile, i dati dal 2021 al 2024 con quelli di Bordighera e ho fatto la differenza dell'incremento tra il 2024 e il 2021. Il dato comparto con la città di Imperia tra il 2021 e il 2024, basato sull'incasso dell'addizionale comunale avvenuto negli stessi anni vede un incremento del 21,93% per Bordighera e un incremento del 16,78% per Imperia. Per entrambi i comuni nei periodi considerati non sono state modificate le aliquote dell'addizionale comunale (0.6% per Bordighera e 0.8% per Imperia) per questa ragione le variazioni % sull'incasso dell'imposta sono identiche alle variazioni % del reddito imponibile dei residenti. Il comune di Imperia ha, quindi, avuto un incremento inferiore, rispetto al nostro, di cinque punti percentuali".

"Sono andato a prendere i dati dei flussi turistici dal 2023 al 2025 dagli uffici tributi. Ogni anno abbiamo avuto un incremento di arrivi e pernottamenti. In quattro anni abbiamo avuto un incremento del cinque per cento in un periodo in cui non tutti sono cresciuti. Nel quinquennio 2021-2025 il comune di Bordighera ha registrato una crescita straordinaria degli incassi dell'imposta di soggiorno con un incremento complessivo superiore al 120%" - sottolinea Ingenito parlando della crescita dei flussi turistici e dell'impatto economico riscontrati a Bordighera.

"Dal 2021 al 2025 l'incasso medio annuo è stato di 1.225.836,96 euro con un incremento del 63% rispetto al quinquennio precedente in cui l'incasso medio era stato di 752.553,96 euro" - mette in risalto Ingenito parlando dell'aumento degli investimenti privati con un incremento del 63% degli incassi degli oneri di urbanizzazione - "Tale aumento ha consentito di incrementare gli investimenti pubblici, oltre a costituire una chiara dichiarazione di fiducia resa dall'imprenditoria privata all'amministrazione".

"Le risorse generate dagli oneri di urbanizzazione, i contributi regionali e nazionali ottenuti, i fondi Pnrr e i dati positivi della fiscalità comunale, cresciuta grazie all'aumento della ricchezza prodotta nel comune nell'ultimo quinquennio, hanno permesso all'amministrazione di effettuare investimenti per diverse decine di milioni di euro senza ricorrere all'indebitamento" - dice Ingenito evidenziando l'assenza di indebitamento - "E' stata fatta una gestione che ha portato dei risultati, sono aumentati gli stranieri, che sono sempre più numerosi, che hanno comprato casa a Bordighera e hanno trovato opportunità per lavorare da remoto".

"Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito un'evoluzione: da 1.436.053,69 euro nel 2022 a 1.718.823,86 euro nel 2024. Il contributo non risulta destinato al finanziamento della spesa del titolo 1" - fa sapere Ingenito riferendosi ai contributi per proventi abilitativi edilizi - "C'è stato un aumento di investimenti privati sul comune di Bordighera. Grazie agli investimenti, all'aumento di reddito disponibile si possono rendere servizi e fare investimenti. Il fatto che ci sia una decrescita felice non ci crede nessuno. L'unico modo per far crescere una città è questo. Sono investimenti privati, persone che arrivano e decidono di costruire nuovi immobili su Bordighera. Sul sociale sono stati spesi nel 2025, in particolare, per l'inserimento di minori in presidi di ospitalità collettiva 255.834 euro. Pure la comunicazione non è mai mancata: ricordiamo ai cittadini che dal 2023 al 2025 sono state diffuse 696 note stampa, sono stati pubblicati 260 post e sono state convocate 13 conferenze stampa. Sono stati otto anni impegnativi e intensi, tra scambi di opinioni e critiche, ma sono soddisfatto del lavoro svolto. E' stato un percorso anche di crescita personale".

"Nella relazione ho inserito un auspicio che i candidati sindaco e soprattutto il sindaco che verrà eletto si dovranno necessariamente misurare con questi dati perché alle parole devono seguire i fatti e i numeri sono i soli elementi sui quali si può concretamente verificare se un programma si realizza o meno" - afferma Ingenito - "Significa portare avanti un sistema che porta ricchezza e opportunità di servizi. Ho soltanto un auspicio che nel futuro ci siano numeri come questi o addirittura che siano migliori".