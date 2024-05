Incidente stradale, questa sera poco dopo le 21 in via Padre Semeria a Sanremo nel quale sono state coinvolte un fiorino e una vettura.

La strada è rimasta chiusa per circa 30 minuti per permettere i rilievi e la messa in sicurezza della strada. Sul posto Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, 118, Polizia Stradale, e Carabinieri. Due feriti lievi, un uomo di 64 anni e una donna di 33.