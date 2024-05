Elezioni Sanremo: Fulvio Fellegara "Innovazione nel settore edilizio, focus su urbanistica e territorio"

Fulvio Fellegara, sostenuto dalla coalizione Generazione Sanremo, Partito Democratico, Progetto Comune, mira a trasformare Sanremo in una città moderna e inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini. Il suo programma per il settore edilizio e l'urbanistica riflette una visione di sviluppo sostenibile e innovativo, con un forte impegno per la mobilità, le infrastrutture e il benessere urbano.

Innovazione nell'Urbanistica: il piano di Fellegara prevede un approccio innovativo all'urbanistica, considerata cruciale per lo sviluppo armonico della città. “È fondamentale potenziare l'Ufficio Progettazione e Lavori Pubblici per migliorare la pianificazione dei lavori e la predisposizione dei progetti​​. Vogliamo realizzare un sistema di trasporto pubblico urbano esclusivo per Sanremo, con possibilità di estenderlo a Taggia e Ospedaletti, includendo l'implementazione di bus elettrici in sostituzione della linea filoviaria e la revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) per razionalizzare la viabilità​​. Inoltre, vogliamo creare parcheggi periferici e interrati, migliorando i collegamenti con il centro città tramite biglietti integrati parcheggio-bus e servizi gratuiti per disabili, giovani e anziani durante eventi pubblici​​".

Infrastrutture e Inclusività: “Non possiamo dimenticarci la revisione del progetto "Porto Vecchio" per una migliore integrazione con il tessuto urbano, il bacino portuale, le esigenze dei pescatori e delle associazioni sportive". Inoltre, il programma di Fellegara prevede interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche su strade e uffici pubblici​​, nonché la revisione dell’arredo urbano e parchi giochi bambini adatti a tutte le età da recintare e mettere in sicurezza, anche in tutte le aree periferiche e frazioni.

Verde Urbano e Benessere: “Uno strumento fondamentale è la redazione di un Piano del Verde che guiderà le politiche di trasformazione urbanistica locale. Il nostro impegno sarà quello di adeguare e migliorare il Regolamento del Verde, istituendo un Garante del Verde e del Suolo per monitorare l'applicazione delle normative sul consumo di suolo e sulla tutela del verde urbano"​ conclude Fellegara.