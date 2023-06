Le spiagge di Arma di Taggia si colorano con la bandiera blu: nuova cerimonia per festeggiare con gli stabilimenti

Una delegazione della amministrazione comunale, con gli assessori al turismo Barbara Dumarte, al demanio Manuel Fichera e all’ambiente Daniele Festa, si è spostata di spiaggia in spiaggia per consegnare ogni bandiera. Un cammino che ha visto la partecipazione anche del personale dell’ufficio ambiente e demanio e della segreteria del sindaco Mario Conio, dell’ANMI, della Cumpagnia Armasca e della guardia costiera con il comandante della delegazione di spiaggia di Arma di Taggia, Davide Fusco.

Una cerimonia nuova rispetto al passato che non ha rinunciato all’alzabandiera ufficiale dal Monumento ai Caduti in Mare, in piazza Tiziano Chierotti. Il cambio organizzativo è stato deciso dal Comune per venire incontro alle esigenze degli stabilimenti. Una novità che ha riscosso consenso proprio dai gestori.