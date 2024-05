Elezioni Sanremo: esponenti politici nazionali, spettacolo e candidati per Rolando all’Ariston

Sono attesi importanti esponenti della politica nazionale oltre a sindaci e amministratori locali, ma soprattutto tantissimi sanremesi, all’evento di domani, ore 18, al Teatro Ariston per Rolando Sindaco: prevista la presentazione di tutti i candidati e del programma elettorale della coalizione di centrodestra.



"Un grande momento di aggregazione - si spiega nel comunicato - che prevede anche spazi per spettacolo e cultura, significativi endorsement e la sfilata di tutti i candidati delle sei liste che sostengono Rolando.



Tra i parlamentari attesi sul palco sono annunciati per Fratelli d’Italia il senatore Gianni Berrino, promotore della candidatura di Rolando, il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, il sottosegretario di Stato, Paola Frasinetti e l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale.



Per Forza Italia saranno invece presenti Carlo Bagnasco, coordinatore regionale, l’onorevole Roberto Bagnasco e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Per la Lega saliranno sul palco il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana e il viceministro Edoardo Rixi. Ma non sono escluse importanti partecipazioni dell’ultimo minuto.



A condurre la serata che proporrà anche video e varie esibizioni sarà Gianni Rossi.



Infine una crew al femminile sarà presente all’evento, stiamo parlando delle Black Widow, la crew di ballerine che ha conquistato il cuore dei giudici di Italia’s Got Talent.



Coreografate e capitanate da Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni, membri della crew Urban Theory – campioni sui social, soprattutto su TikTok, dove contano milioni di follower -, il gruppo di ballerine si è contraddistinto per il loro stile innovativo".