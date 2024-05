Elezioni Sanremo: Mager: "Operazione verità, quella volta in cui Rolando andò da Scajola e Biancheri a chiedere il loro appoggio"

“L'ossessione di Rolando verso il candidato sindaco Alessandro Mager sta diventando ormai un fenomeno patologico. Non riuscendo a produrre una sua idea di città, trascorre il suo tempo a parlare del suo avversario. La cosa non ci stupisce troppo, perché sappiamo da chi prende ordini e da chi si fa dettare la linea”. A dirlo è il Comitato Elettorale Alessandro Mager Sindaco che continua: “Nelle ultime sue comunicazioni Rolando ha più volte criticato il candidato sindaco Alessandro Mager per le manifestazioni di preferenza ricevute dai sindaci di Sanremo e Imperia, Alberto Biancheri e Claudio Scajola.

Proprio Rolando che per far approvare la sua candidatura ha dovuto chiedere il permesso a tutte le segreterie di partito, o che per averne il benestare è dovuto andare in pellegrinaggio e Genova e Roma a parlare con politici di ogni sorta, critica Mager per questi due attestati di stima ricevuti?

Parliamo dello stesso Rolando che un anno fa andava dal sindaco Biancheri a proporsi come sindaco e a chiedere un suo appoggio? Parliamo dello stesso Rolando che ha cercato incessantemente l'appoggio di Claudio Scajola e che oggi gioca a prenderne le distanze dopo averlo seguito per gran parte della sua storia politica? Dello stesso Rolando che ebbe bisogno dell'endorsement di Scajola già nel 2004, quando già fu candidato sindaco e perse clamorosamente contro Claudio Borea? Parliamo dello stesso Rolando che ha a lungo elogiato l'attività amministrativa dell'amministrazione Biancheri, specialmente per le grandi opere avviate (di cui egli stesso è stato progettista), salvo poi prenderne oggi le distanze? Come mai tutti questi ripensamenti da parte di Rolando? A cosa sono dovute queste sue contraddizioni?

Sperando che Rolando e il suo comitato portavoce si chiariscano le idee, rinnoviamo ancora una volta l'appello affinché la campagna elettorale ritorni ad essere basata su temi e contenuti”.