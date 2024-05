Elezioni Amministrative a Sanremo: grande partecipazione all'incontro con Daniele Moraglia

Grande partecipazione ieri sera all’evento organizzato dal candidato al consiglio comunale per la lista Andiamo! Daniele Moraglia, in cui si è parlato di sport.

All’iniziativa ha partecipato il candidato sindaco del centrodestra civico e partitico Gianni Rolando che ha illustrato ai diversi rappresentanti delle società sportive della città la sua idea di sport. “Lo sport - sottolinea Rolando - va valorizzato perché è uno strumento importantissimo inteso come volano per il turismo. Inoltre non va dimenticata la sua mission educativa, di benessere fisico e formativa per le nuove generazioni e, proseguire a supportare, il grande lavoro che svolgono le associazioni sportive di Sanremo".