Ospedaletti: oggi pomeriggio Giorgio Boeri presenta il progetto del 'Parco di Baia Verde' (Video)

Dopo aver superato il ricorso al TAR, oggi pomeriggio alle 18, all 'Piccola' di Ospedaletti, si svolge la presentazione del progetto 'Parco di Baia Verde'.

Il parco, come evidenziato dal candidato a sindaco Giorgio Boeri, potrebbe ripagare la comunità ospedalettese di tanti sprechi del passato sia dal punto di vista economico che paesaggistico, perché sarà una struttura a basso impatto ambientale, di grande attrattiva per il turismo proveniente anche dalla vicina Francia, un 'unicum' in tutta la Liguria per le sue caratteristiche che integrano un piccolo porto turistico e attrazioni ludiche/sportive innovative.