Ventimiglia: pesca sportiva e professionistica tra i temi sottoposti da Simone Baggioli ad 'Azzurro donna'

All’incontro dedicato oggi a Ventimiglia ad ‘Azzurro Donna’, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Simone Baggioli, ha parlato con l’ospite Letizia Moratti (candidata alle Europee) dei problemi della pesca nella nostra zona.

“Abbiamo avuto un obbligo della pesca sportiva, con determinati obblighi di vario genere ma sono norme assurde. Bisognerebbe fare come in Francia che vedono questi obblighi solo in settimana ma non nel weekend”. Baggioli ha anche parlato dei problemi legati alla pesca professionistica, in particolare per il gambero rosso: “Abbiamo una questione legata alla rettifica dei confini e, negli anni scorsi abbiamo dovuto registrare anche il sequestro di un peschereccio. Una rettifica non ancora messa in atto e, vista l’area particolarmente pescosa al confine, siamo di fronte ad un tema molto sentito dalle piccole realtà presenti sul nostro territorio. Si tratta di artigiani e commercianti che, attraverso me, chiedono un impegno in Europa per le problematiche che vivono ogni giorni”.

Baggioli ha anche chiesto a Letizia Moratti un impegno specifico sulla questione Colle di Tenda, chiuso ormai da quasi quattro anni.