Sanremo: Erika Martini incontra residenti extracomunitari della città "Mi hanno fatto presente diversi problemi"

Il candidato a sindaco di Sanremo Erica Martini ha incontrato una comunità di sudamericani residenti nella città con cui si è confrontata riguardo quelle che sono le criticità del territorio.

"E' stato un incontro molto partecipato - ha detto Martini - persone sorridenti e dedite al lavoro ed alla famiglia con le quali abbiamo potuto affrontare,grazie alle loro domande, tanti aspetti della vita cittadina con i connessi problemi da risolvere: tra questi soprattutto i trasporti ed i parcheggi. Inoltre in molti - continua - mi hanno fatto presente la difficoltà che incontrano ad iscriversi ed a pagare il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS); Molti di loro lavorano come badanti od in altre mansioni dedicate alla cura di anziani e malati".

La Regione per un periodo ha erogato dei finanziamenti che permettevano di coprire parte delle spese, ma che ora sono terminati.

"Chiederò personalmente alla Regione Liguria di rifinanziare i corsi ed agli enti di formazione di consentire una rateizzazione più lunga. Sono anni che sento parlare di questo problema che riguarda tutti naturalmente anche i sanremaschi da generazioni e per tutti va risolto. Sarà nostro obbiettivo dedicarci a rendere Sanremo ancor più sorprendente, vivace, accogliente" conclude la candidata sindaco per il Movimento “Indipendenza!”