Elezioni Sanremo, grande partecipazione all’evento giovani di 'Andiamo!'

Grande partecipazione all’evento giovani di 'Andiamo!' che si è tenuto ieri sera al Civico, 90, in corso Imperatrice. Un incontro organizzato dai candidati under 35 del movimento civico di centro destra, per i ragazzi di Sanremo.

“Durante l’incontro sono intervenuti il candidato Sindaco Gianni Rolando ed il portavoce di 'Andiamo!' Donato Di Ponziano, che hanno esposto i principali punti del programma di coalizione rivolti ai giovani, nato da una approfondita attività di ascolto - dicono da 'Andiamo!' - dall’istituzione di una Consulta dei Ragazzi, organo consultivo dell’amministrazione comunale, per l’attuazione di politiche giovanili, alla creazione di luoghi di aggregazione per i ragazzi in spazi comunali. Sono previste, inoltre, azioni mirate per aiutare le attività imprenditoriali under 30. Perché Sanremo è Sanremo se è giovane”.