Acqua pubblica, FI: "Retroattività delle tariffe è pratica barbara che fa venir meno la fiducia nei confronti delle istituzioni

"Forza Italia Sanremo, tramite i propri consiglieri comunali Andrea Artioli, Patrizia Badino, Simone Baggioli, Piero Correnti e il proprio coordinatore cittadino Dino Sandiano, riguardo l’aumento retroattivo delle tariffe idriche che ha messo in difficoltà molte attività economiche, agricoltori e Famiglie, frutto di una gestione burocratica e distaccata dalle esigenze del territorio operata dal commissario dell’ATO idrico Claudio Scajola nominato dal Presidente della Regione Giovanni Toti, avvallata dal sindaco Alberto Biancheri che sostiene il candidato Alessandro Mager, ribadisce come l’acqua sia bene essenziale e primario che deve essere assicurato tramite una gestione pubblica improntata all’efficienza. Equilibri diversi rispetto a qualche mese fa quando la situazione debitoria in cui versava Riveracqua pareva insostenibile".

Così in una nota stampa il partito. "È però evidente come la retroattività delle tariffe sia pratica barbara, continuano gli esponenti di FI Sanremo, che fa venir meno la fiducia nei confronti delle istituzioni e già in molti si sono opposti facendo ricorso al TAR. Al di là degli esiti giudiziari rimane il dato politico che in questi anni la gestione commissariale ha scaricato sulla collettività il risanamento dei debiti di Rivieracqua per poi voler cedere quote e gestione al privato, cui arriveranno gli utili che già ora Rivieracqua produce. Le recenti vicende giudiziarie che stanno interessando la Regione Liguria dovrebbero però indurre a maggior prudenza e a riverificare le decisioni assunte in passato perché sono troppi gli attuali dubbi e interrogativi circa la opportunità del percorso che prevederebbe la vendita di quote di Rivieracqua al privato".

"Forza Italia Sanremo opererà da subito, concludono, con la vittoria di Rolando sindaco, affinché il Comune di Sanremo realizzi gli atti necessari per indurre l’Autorità di Ambito a riverificare i propri passi a tutela degli interessi delle Famiglie, delle Imprese e degli Agricoltori.