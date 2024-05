Elezioni Sanremo: lettere ai pazienti per chiedere il voto. Il Pd a Rolando: "Prenda le distanze dal medico Battaglia"

Il Partito Democratico di Sanremo esprime la propria indignazione e preoccupazione per il comportamento del dottor Battaglia, candidato a consigliere comunale nella lista di Rolando Sindaco. È emerso che il dottor Battaglia ha inviato una lettera alle sue pazienti chiedendo il loro consenso elettorale, facendo leva sul fatto che in passato le ha curate dopo la diagnosi di tumore. "Allo scopo, scrive il Pd, il medico ha certamente utilizzato dati anagrafici delle pazienti raccolti per motivi di cura e non certo per scopi di pubblicità elettorale. Questo atteggiamento è non solo inaccettabile, ma anche profondamente contrario ai principi etici che dovrebbero guidare la professione medica. Utilizzare la relazione di fiducia e cura tra medico e paziente per fini politici è una violazione grave dell’etica professionale e del rispetto che ogni medico deve ai propri pazienti".

Il Pd chiede con fermezza all'ordine dei medici "di intervenire prontamente per valutare la condotta del dottor Battaglia e prendere i provvedimenti disciplinari necessari, che non si limitino a un richiamo formale. Il rispetto della deontologia medica è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nella professione medica".

Mentre al candidato Rolando il Pd chiede "di prendere pubblicamente le distanze da questo comportamento inaccettabile e di considerare seriamente la posizione del dottor Battaglia nella sua lista. È fondamentale che i candidati che rappresentano i cittadini rispettino rigorosamente i principi etici".

"Il Partito Democratico crede fermamente che la politica debba essere guidata da trasparenza, rispetto e integrità. Azioni come quelle del dottor Battaglia – e di altri che, sempre del settore medico, come è emerso in precedenza, hanno utilizzato gli stessi stratagemmi - minano la fiducia dei cittadini non solo nei confronti dei singoli candidati, ma anche delle istituzioni stesse. Invitiamo tutti i cittadini di Sanremo a riflettere sull'importanza dell'etica e dell'integrità in politica e a unirsi a noi nel condannare pratiche che minano questi valori fondamentali".