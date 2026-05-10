Sanremo, degrado e rischi al cimitero di Valle Armea: Fratelli d’Italia chiede interventi immediati (Foto)

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Sanremo punta i riflettori sulle condizioni del cimitero di Valle Armea, presentando un’interpellanza indirizzata al sindaco e alla giunta comunale.

I consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra denunciano una situazione definita di “palese degrado”, evidenziando problemi strutturali, carenza di manutenzione e scarsa pulizia all’interno dell’area cimiteriale.

Nel documento si sottolinea come alcune zone risultino ancora interdette al pubblico e delimitate da transenne a causa del rischio di distacco di elementi marmorei e di possibili cedimenti strutturali. Criticità che, secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, rappresenterebbero un pericolo concreto per i visitatori, in particolare per anziani e persone fragili.

Sotto accusa anche la condizione della pavimentazione dei vialetti, giudicata gravemente compromessa, oltre alla presenza diffusa di vegetazione infestante e accumuli di rifiuti nelle aree comuni. I consiglieri parlano di una manutenzione ordinaria insufficiente e di una gestione del verde non adeguata.

Nell’interpellanza vengono richiamati diversi riferimenti normativi, tra cui il Codice Civile, il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Testo unico degli enti locali, evidenziando come il Comune abbia l’obbligo di garantire sicurezza, decoro e corretta manutenzione dei cimiteri comunali.

Consiglio e Balestra ricordano inoltre che, “sebbene la gestione operativa sia affidata alla società in-house Amaie Energia e Servizi s.r.l., la funzione di indirizzo, la pianificazione degli investimenti e la manutenzione straordinaria restano prerogative inderogabili dell’Amministrazione Comunale”.

Tra le richieste avanzate all’amministrazione figurano chiarimenti sui ritardi nella rimozione delle transenne e nel ripristino dell’agibilità dei loculi interessati dai distacchi, l’eventuale predisposizione di un piano di manutenzione straordinaria con relativi stanziamenti a bilancio e interventi urgenti per garantire diserbo e pulizia costante delle aree.