Ventimiglia, la sicurezza al centro del dibattito democratico: il 5 ottobre arriva Franco Gabrielli

Riportare il tema della sicurezza al centro del dibattito democratico, sottraendolo alla "propaganda della paura". È questo l'obiettivo dell'incontro in programma lunedì 5 ottobre alle 18 alla Bocciofila di Ventimiglia, dove sarà presentato "Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica" (Feltrinelli), il libro scritto a quattro mani da Franco Gabrielli, già Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –, e dal giornalista Carlo Bonini. L'appuntamento arriva al termine di un tour che ha attraversato diverse città italiane, da Roma a Ravenna, dall'Aquila a Reggio Calabria, alimentando un confronto pubblico sul rapporto tra sicurezza, diritti e democrazia.

Al centro della serata ci sarà dunque una riflessione su un tema che, secondo gli organizzatori, non può essere considerato appannaggio esclusivo di una parte politica. Nel libro Gabrielli e Bonini affrontano la questione della sicurezza mettendola in relazione con criminalità, immigrazione, periferie e ruolo delle istituzioni. L'idea alla base del "manifesto" è quella di una sicurezza intesa come diritto e come garanzia dello Stato nei confronti dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli. "La sicurezza non è il privilegio di chi è più forte, ma una garanzia che lo Stato deve ai più deboli", è il principio richiamato dagli autori nel volume.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per affrontare il tema dal punto di vista del territorio e delle istituzioni locali. Dopo i saluti istituzionali di Pietro Mannoni, segretario provinciale del PD, e di Antonio Stivala, segretario del PD di Ventimiglia, il confronto sarà moderato da Vera Nesci, capogruppo PD in Comune a Ventimiglia. È previsto inoltre un saluto del consigliere comunale Alessandro Leuzzi, mentre tra gli interventi della serata ci sarà quello di Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Liguria.

La parola passerà quindi a Franco Gabrielli, ospite principale dell'appuntamento, chiamato a presentare il volume e ad approfondire i temi affrontati nel confronto con Bonini. L'incontro nasce con l'intento di riportare la sicurezza all'interno di un confronto pubblico più ampio, nel quale le esigenze di tutela dei cittadini vengano affrontate insieme ai principi democratici e ai diritti. Un dibattito che, partendo dalle pagine del libro, toccherà questioni particolarmente presenti anche nel confronto politico e sociale del territorio di confine.

L'evento è organizzato dal Gruppo PD in Regione, dalla Federazione PD di Imperia e dal Circolo PD di Ventimiglia. L'appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre alle 18 alla Bocciofila di Ventimiglia. La serata sarà dedicata alla presentazione di "Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica" e al confronto sui temi della sicurezza, con la partecipazione di Gabrielli e degli esponenti politici locali e regionali previsti dal programma.