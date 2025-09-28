 / Cronaca

28 settembre 2025

Sanremo: incendio di sterpaglie a ridosso della ciclabile alla Vesca, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Non è da escludere che a provocarlo sia stato un mozzicone

Piccolo incendio di sterpaglie, questo pomeriggio a ridosso della pista ciclabile, in zona La Vesca a Sanremo. Ha preso fuoco un canneto vicino al cantiere Anas che vede i lavori di contenimento della frana che insiste nella zona da tempo. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento le fiamme in pochi minuti, evitando che si potessero estendere. I danni sono limitati. L'intervento dei pompieri si è protratto per bonificare l'intera area. Non è da escludere che il rogo sia partito da un mozzicone di sigaretta lanciato da qualcuno.

Carlo Alessi

