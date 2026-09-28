Marco Scajola a Roma per trasporti e Piano Casa: due giorni di incontri nella Conferenza delle Regioni

Due giornate di impegni istituzionali a Roma per l’assessore regionale ai Trasporti, all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, chiamato a rappresentare la Liguria in alcuni importanti appuntamenti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. L’agenda dell’assessore prevede incontri dedicati ai temi delle infrastrutture, della mobilità e del governo del territorio, oltre a un approfondimento sul Piano Casa del Governo.

Domani, martedì 29 settembre, alle 10.30, Scajola sarà alla sede della Regione Campania a Roma per partecipare alla sessione della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Sul tavolo diversi argomenti di interesse per i territori, con una serie di punti all’ordine del giorno che riguarderanno in particolare le infrastrutture e il settore dei trasporti.

La seconda giornata di appuntamenti è prevista per mercoledì 30 settembre, quando l’assessore ligure interverrà, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, a una tavola di lavoro dedicata al "Secondo Pilastro del Piano Casa del Governo". L’incontro, in programma a partire dalle 9.30 presso la sede di Comin & Partners, vedrà Scajola partecipare su delega del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

All’appuntamento saranno presenti anche il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e la sottosegretaria di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano. La giornata sarà dedicata all’illustrazione degli aspetti operativi del Piano Casa, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni nazionali e alla collaborazione necessaria per garantirne la migliore attuazione.

Il secondo pilastro del Piano Casa punta infatti alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di trasformare immobili e strutture esistenti in nuove opportunità abitative. Un tema che coinvolge direttamente anche le Regioni, chiamate a confrontarsi sulle modalità operative e sulle ricadute degli interventi nei diversi territori.

Per la Liguria, la partecipazione di Scajola rappresenta quindi un'occasione di confronto su infrastrutture, trasporti, edilizia e politiche abitative, settori strettamente collegati alla programmazione e allo sviluppo del territorio. I due appuntamenti romani consentiranno inoltre di approfondire, insieme agli altri rappresentanti regionali e alle istituzioni nazionali, strumenti e prospettive legati agli interventi previsti dal Governo.