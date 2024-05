Sanremo: pubblicità elettorale di Mager vietata in 'par condicio', l'agenzia ammette il proprio errore

“Mi scuso per non aver provveduto a sospendere, come richiesto il 7 maggio, la pubblicazione della pubblicità del candidato Mager. Peraltro il contratto era stato siglato sin dall'inizio con quella data di scadenza. Formulo la presente per manlevare lei ed i suoi collaboratori da quanto potrebbe aver causato la mia negligenza. Le chiedo di portare le mie scuse anche all'Avvocato Mager”.

Sono le parole di Willy Baldocci, titolare del pannello luminoso su una finestra di via Palazzo a Sanremo, all’angolo con via Feraldi. Ieri, infatti, avevamo segnalato l’irregolarità in periodo di ‘par condicio’, della pubblicità elettorale di Alessandro Mager sul pannello

Il gestore dello spazio, come evidenzia il comitato elettorale di Mager, avrebbe dovuto oscurarla come da contratto. “Abbiamo comunque provveduto a contattarlo il maggio per ricordare la scadenza – viene sottolineato – ma, avendo riscontrato il proseguimento della pubblicità elettorale oltre il tempo, il 13 maggio abbiamo provveduto a richiamare ulteriormente il gestore a rispettare il contratto. Ieri ci ha fatto pervenire la mail di scuse”.