Raccolta differenziata a Ventimiglia, D'Andrea: "12 bidoni in via Carso, per nulla funzionale e igienico" (Foto)

"A seguito di molte segnalazioni ricevute, ritengo opportuno intervenire nuovamente in materia di igiene urbana. Naturalmente, nessuno vorrebbe vedere isole ecologiche e cassonetti sotto casa propria ma addirittura posizionare 12 bidoni in una via secondaria come via Carso non risulta essere per nulla funzionale e igienico" - commenta il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Cristina D'Andrea.