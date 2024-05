Ventimiglia, raccolta differenziata in via Carso. Raco e Ventrella: “Frutto di un’attenta analisi del territorio”

"Le segnalazioni devono essere fatte agli uffici competenti" - dicono l'assessore di Ventimiglia con delega alle politiche ambientali Milena Raco e il consigliere comunale Franco Ventrella con delega allo sviluppo della differenziata rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea sulla mancanza di attenzione e di igiene e decoro in città - " Il consigliere D'Andrea, in virtu’ della collaborazione dimostrata dall’assessore, avrebbe potuto affrontare la questione anche senza attirare l’attenzione sui mezzi stampa".

"La postazione di via Carso, nello specifico, altro non è che il frutto di un’attenta analisi del territorio da parte della ditta appaltatrice, con il dec e la polizia locale, dalla quale ne è scaturito un accorpamento nell’idea di incrementare la postazione di via Sottoconvento 27 (retro Oviesse), il tutto al fine di rendere sempre il giusto servizio ai cittadini e nello stesso tempo per cercare di ridurre, sempre con studio a monte della Teknoservice, il numero delle batterie nel centro cittadino, proprio per motivi di decoro" - dicono.