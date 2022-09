Sanremo: via Vallarino crolla sempre più, secondo un residente i lavori spettano al Comune che è di parere contrario (Foto)

Torna ancora una volta d’attualità il caso di via Vallarino, la strada che sta sprofondando da circa 10 anni e che vede un continuo ‘rimpallo’ tra residenti (e proprietari della via che è privata) e Comune.

Di fatto la via a ridosso del quartiere della Foce a Sanremo, sta lentamente ‘cadendo’ e nessuno se ne può o vuole occupare. Da anni ci arrivano segnalazioni di residenti e proprietari di seconde case della zona per la frana ma, da sempre, manca un accordo tra i proprietari della strada.

A giugno 2021 il Comune aveva deciso di appaltare i lavori, facendo poi pagare il tutto ai privati e la conferma ci era arrivata direttamente da Palazzo Bellevue, che si era interessata al grave problema di via Vallarino, arrivato praticamente al collasso. Al momento, però, tutto è ancora fermo al palo.

In merito, oggi interviene un residente, Luciano Mortaino, secondo il quale via Vallarino è una via privata ma ad uso pubblico. “Chiunque può accedervi e posteggiare come succede da sempre – sostiene – e quindi la manutenzione è a carico del Comune”. Negli anni scorsi ce ne eravamo occupati e, secondo palazzo Bellevue non è proprio così, vista anche l’intenzione di fare i lavori e poi addebitarli ai proprietari della strada.

Secondo il nostro lettore la situazione è invece contraria: “La dimostrazione arriva dalle mamme della scuola sottostante, che ad esempio accedono e posteggiano da anni per aspettare i figli in uscita da scuola. Molti vacanzieri e locali , vista la penuria di posteggi, sistemano l’auto anche in modo selvaggio e, in qualche occasione, ho potuto notare come accesso di Vigili del Fuoco o ambulanze fosse impraticabile”.

Secondo fonti ben informate, il responsabile della zona franata sarebbe un uomo con problemi economici e, quindi, impossibilitato a intervenire ma, di fatto, il problema esiste e si sta accentuando di giorno in giorno. Secondo altre fonti, invece, i lavori della frana dovrebbero essere sostenuti da tutti i condomini della strada privata.

Purtroppo, essendo una procedura ‘in danno’, i tempi sono più lunghi perché ogni passaggio va notificato a tutti i privati.