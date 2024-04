Sanremo, via Vallarino. I candidati del Pd Russo e Taravelli: "Rivendichiamo il merito di aver proposto soluzioni ritenute oggi valide"

Via privata Vallarino, a Sanremo, è da diversi anni in situazione di forte pericolo, con grosso disagio per gli abitanti e quanti sono costretti a percorrerla.

"Sull'inerzia del Comune matuziano" e per smuovere le attenzioni dovute intervengono con una nota i canditati del Partito Democratico Anna Russo e Federico Taravelli.

“Proprio due settimane fa, lunedì 15 aprile, affermano in una nota, abbiamo tenuto un incontro con l’Architetto Ricci e l’Ingegner Ghersi, funzionari responsabili dell’ufficio viabilità del Comune di Sanremo, per acquisire informazioni sulla situazione di via privata Vallarino, ben nota a chi vive nel quartiere. L’incontro aveva lo scopo di verificare l’esistenza di un progetto tecnico per la rimessa in pristino della strada e del muro di contenimento, sia per riottenere il pieno utilizzo della strada per i residenti e sia per riaprire al transito pedonale la sottostante stradina che, passando dietro i campi da tennis, arriva fino alle scuole elementari e medie di via Panizzi".

"L’incontro – prosegue la nota di Russo e Taravelli - è stata occasione per far luce sulle problematiche tecniche, esaminate con la competenza dell’Ingegner Taravelli, e giuridiche, per cui Anna Russo in veste di avvocato era in grado di sviscerare le implicazioni che osterebbero al riconoscimento di uso pubblico della strada, riconoscimento che consentirebbe un intervento diretto sui lavori di messa in pristino sia economico e sia nell’appalto in capo al Comune. Uno degli elementi reso presente ai funzionari per valutare la possibilità del riconoscimento dell’uso pubblico è stato proprio il fatto che in fondo alla via c’è una scalinata che arriva fino alle scuole senza traffico veicolare, per cui tanti genitori che abitano nella zona Solaro e San Lorenzo accompagnano i figli all’inizio di quella scalinata, evitando di imbottigliarsi nel traffico di via Panizzi".

"I funzionari da noi interpellati – dichiarano ancora Russo e Taravelli - hanno categoricamente escluso ogni possibilità di intervento, ma oggi veniamo a conoscenza che quanto da noi esposto come soluzione del problema di via privata Vallarino è stato fatto proprio, pari pari, dal candidato sindaco Mager e dall’assessore Donzella come possibile soluzione. Resta da chiedersi come mai questo mutamento di valutazione e questo interesse da parte dell’Assessore Donzella, che da anni è responsabile dello stato di manutenzione della città e che ha sempre ignorato via privata Vallarino - concludono i due canditi del Pd – avvenga proprio in campagna elettorale, ipotizzando una possibile soluzione sulla scorta dei nostri studi e interventi. Se il nostro impegno ha fatto da stimolo perché il Comune si prenda finalmente carico di risolvere il problema ne siamo contenti, ma consentiteci di rivendicarne il merito".