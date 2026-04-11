Ospedaletti Insieme attacca il Comune: “Verde trascurato e arredo urbano degradato, così si compromette l’immagine turistica” (foto)

Ospedaletti Insieme punta il dito contro quella che definisce una gestione “sempre più carente” del verde pubblico e dell’arredo urbano, denunciando un peggioramento evidente del decoro cittadino e dell’immagine turistica. Il gruppo critica anche le spiegazioni fornite dal Comune in merito ad alcune segnalazioni, come il caso delle bouganville, giudicandole “inaccettabili” e insufficienti a giustificare la situazione attuale.

Secondo la lista civica, durante le festività pasquali la città si sarebbe presentata con spazi pubblici trascurati, marciapiedi invasi dall’erba, arredi danneggiati e aree simbolo in condizioni di degrado: dal Byblos a Bellavista, dall’area cani alla Piccola, fino ai campetti sportivi.

Nel mirino anche l’apertura di un cantiere sulla pista ciclabile in pieno avvicinamento alla stagione turistica, lavori poi rimasti fermi e che – secondo Ospedaletti Insieme – avrebbero aggravato i disagi.

«Parlare di rilancio turistico in queste condizioni significa prendere in giro cittadini e operatori», afferma il gruppo, sottolineando come il turismo richieda “pianificazione, responsabilità e rispetto per il territorio”, non promesse future.