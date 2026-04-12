Gestione dei rifiuti in provincia di Imperia, Ioculano e Natale (PD): "Quadro opaco e preoccupante, saranno i cittadini a pagare"

"Restiamo garantisti fino all’ultimo grado di giudizio ma sul piano politico non possiamo che condannare con fermezza quanto sta accadendo nella gestione dei rifiuti in provincia di Imperia". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico ligure Enrico Ioculano e Davide Natale.

"È ormai evidente che il presidente della Provincia, Claudio Scajola, farà ricadere sugli imperiesi il costo del mancato finanziamento del PNRR per la realizzazione del biodigestore. Il progetto presentato, infatti, non possedeva i requisiti necessari per essere finanziato: era chiaro già leggendo con attenzione il bando, senza bisogno di particolari competenze tecniche" - sottolineano - "Attendiamo che venga chiarito se sia corretta la ricostruzione della Procura europea o quella dell’avvocato difensore del presidente ma, nel frattempo, ciò che emerge è un quadro estremamente opaco e preoccupante. Una cosa, però, è certa: saranno i cittadini a pagare. Milioni di euro che potevano arrivare dal PNRR finiranno invece nelle bollette degli imperiesi, a causa di un progetto non conforme".

"Il centrodestra imperiese appare oggi in totale confusione. I tempi per la realizzazione del biodigestore continuano a dilatarsi e, per correre ai ripari, Provincia e ARLIR chiedono di anticipare l’apertura della discarica di Taggia. Tuttavia, il sindaco del Comune, espressione della stessa maggioranza che governa la Provincia, si dichiara nettamente contrario" - affermano - "A questo punto chiediamo: cosa intende fare Scajola? E perché il presidente della Regione, Marco Bucci, e l’assessore Giovanni Giampedrone restano in silenzio? Presenteremo un’interrogazione per ottenere risposte chiare e definitive".

"A destare ulteriore preoccupazione sono anche le dichiarazioni del neo direttore dell’Agenzia dei rifiuti, che riteniamo incompatibile e su cui abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti. Le sue affermazioni sono gravi: o dimostrano una mancata conoscenza della normativa oppure una volontà di aggirarla" - mettono in evidenza - "La legge è chiara: l’unico soggetto competente per la realizzazione degli impianti è l’Agenzia, e dunque la responsabilità ricade direttamente sul suo direttore. Non si tratta di un ruolo marginale ma del vero ‘dominus’ del sistema. L’Agenzia non ha un semplice compito di supporto alla Provincia, bensì subentra in tutte le obbligazioni, attive e passive, precedentemente in capo all’ente provinciale. Per questo chiediamo al presidente Scajola cosa stia accadendo alla pianificazione prevista e perché non sia stato predisposto un nuovo progetto conforme ai requisiti del PNRR, evitando così di scaricare i costi sui cittadini. Servono risposte immediate e proposte concrete. Le pretendiamo a nome di tutti gli imperiesi".