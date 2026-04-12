Sanremo, oltre mille presenze all’11ª edizione del Festival del Rugby: Scajola premia i giovani atleti

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte oggi all’11ª edizione del Festival del Rugby, andata in scena al campo di Pian di Poma a Sanremo. La manifestazione, strutturata in quattro giornate complessive, si è conclusa oggi, richiamando sul territorio oltre mille presenze tra giovani atleti, famiglie, tecnici e accompagnatori.

Nel corso del festival si sono confrontate sette categorie, dai più piccoli ai più grandi, confermando l’evento come uno degli appuntamenti sportivi giovanili più partecipati e sentiti del territorio.



"Il Festival del Rugby rappresenta una splendida occasione di sport, crescita e condivisione per centinaia di giovani e per le loro famiglie – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Oltre mille presenze e sette categorie coinvolte testimoniano la forza di una manifestazione che valorizza non solo la pratica sportiva, ma anche il territorio di Sanremo e la sua capacità di ospitare eventi di qualità. Un ringraziamento va agli organizzatori, al Comitato regionale della Federazione Rugby e a tutte le società partecipanti per il grande lavoro svolto".



Al termine delle gare l’assessore Scajola ha premiato i giovani protagonisti della manifestazione, insieme al delegato provinciale del Coni Massimo Zorniotti e al rappresentante del Comitato regionale della Federazione Rugby Emanuele Capelli.