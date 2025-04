E' morto Salvatore Asole, Polisportiva Vallecrosia Academy in lutto

La Polisportiva Vallecrosia Academy è in lutto per la morte di Salvatore Asole, padre dell'ex dirigente e collaboratore della società Luciano.

"Salvatore, scomparso all'età di 76 anni nella casa del sollievo di Latte, lascia la moglie Margherita, il figlio Luciano, la nuora Anna Maria, i nipoti Andrea e Gabriele, i parenti, gli amici e i colleghi" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "In questo momento di dolore, il presidente, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. In particolare, la società è vicina ad Anna Maria, a suo marito Luciano, che è stato un dirigente e un collaboratore della società, e a Gabriele, che ha giocato indossando la nostra maglia fino all'anno scorso".

Il funerale avrà luogo lunedì 7 aprile alle 11 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia ove si terrà la santa messa di requiem in presenza della salma che proseguirà poi a Sanremo per la cremazione. La famiglia di Salvatore ha espresso il desiderio di non ricevere fiori ma di fare offerte alla Fondazione Ernesto Chiappori Onlus.