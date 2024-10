Sanremo: via Vallarino sprofonda, il Sindaco Mager "Abbiamo fatto visita prima delle elezioni, il problema si risolve per via giuridica"

“In campagna elettorale - dichiara il sindaco Alessandro Mager – ho effettuato un sopralluogo in via Vallarino, incontrato i residenti e dichiarato che la soluzione della vicenda era giuridica, come testimoniato da articoli di giornale. Quel concetto lo ribadisco oggi: se si vuole risolvere quel nodo lo si deve affrontare per via giuridica”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, commentando la situazione della via privata di Sanremo in zona Foce, alle prese con un vero e proprio ‘sprofondamento’ dell’asfalto. “I residenti – prosegue Mager - si devono consorziare e dare il via ai lavori. Il Comune potrà intervenire con un contributo come da regolamento, come accaduto in passato anche in casi analoghi. Ad ogni modo, ci tengo a chiarire che sono a disposizione per un nuovo incontro con residenti e amministratori, così da ribadire il quadro normativo della vicenda, trovare una soluzione e partire con i lavori di messa in sicurezza della strada. La costituzione del consorzio è però un elemento imprescindibile perché il comune possa contribuire”.

“La situazione di via privata Vallarino - spiega l’assessore Massimo Donzella - è nota. Come risaputo la strada è formalmente privata, benché ad uso pubblico e, in quanto tale, è regolata da norme ben precise che nel tempo sono state spiegate in diversi incontri con residenti e amministratori di condominio, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa. Su strade private ad uso pubblico il comune può intervenire con una quota della spesa sostenuta dal privato, a rimborso e a lavori ultimati. Inoltre, ci siamo fin da subito detti disposti a farci carico del progetto, coinvolgendo geologo ed ingegnere, così da velocizzare l’iter. E così abbiamo fatto”.

I residenti, nelle ultime settimane, erano tornati sulle problematiche vecchie ormai di anni, lamentando alcune promesse elettorali e il fatto che, oltre al rischio crollo, c’è anche l’impossibilità di eventuale transito da parte di Vigili del Fuoco e mezzi pesanti. La strada è infatti aperta a tutti, non solo ai residenti, e giornalmente i genitori parcheggiano su quella strada quando accompagnano i loro ragazzi alla scuola sottostante.