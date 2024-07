Sanremo: frana in via Vallarino, i residenti appellano il sindaco: "Ora mantenga le promesse!"

I residenti di via Vallarino a Sanremo intervengono per sollecitare il sindaco Mager ad attivarsi per trovare una soluzione.

“Parliamo ancora della porzione di via Vallarino franata e dimenticata da troppi anni. Lo scorso 25 Aprile, in piena campagna elettorale, il neo Sindaco, Alessandro Mager accetto l’invito dei residenti a recarsi sul posto per un sopralluogo. L’incontro fu testimoniato da Sanremonews al (link all’articolo)

"Come accertato anche dal neo Sindaco, la strada è formalmente privata ma effettivamente ad uso pubblico, essendo infatti aperta a tutti, non solo ai residenti e giornalmente diversi genitori vi parcheggiano quando accompagnano i ragazzi alla scuola sottostante. Proprio per questo, in tale circostanza fu osservato da Mager che la situazione è complessa e deve essere affrontata da un punto di vista giuridico".

Ora le elezioni sono passate, Mager è Sindaco, ma la strada franata è sempre lì, con un danno enorme per i residenti, che nel frattempo si stanno organizzando non essendo tale situazione più sostenibile. Desideriamo quindi fare appello al nuovo Sindaco perché agisca con la massima urgenza per il ripristino della strada, ormai da terzo mondo, che cede sempre più, con gravi problemi di sicurezza e degrado. Ci auguriamo che, per una volta, le promesse elettorali non restino tali, solo per strappare qualche voto in più”.