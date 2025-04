Degrado urbano a Sanremo, la segnalazione di un nostro lettore per i marciapiedi a Pian di Nave e Santa Tecla (foto)

Il nostro lettore Alfonso M. ci scrive per segnalare il degrado in merito ad alcuni marciapiedi a Sanremo.

"Egregio direttore,

vorrei portare alla vostra attenzione e a quella dell’amministrazione comunale le immagini del marciapiede antistante Santa Tecla e del limitrofo Pian di Nave parlano da sole: buche, pavimentazioni sconnesse, incuria. Un biglietto da visita inaccettabile per una città che fa del turismo una delle sue principali vocazioni.

Nel pieno centro del porto turistico, dove si dovrebbe respirare bellezza e accoglienza, si presenta invece un quadro di abbandono e degrado.

In un contesto dove si investe (giustamente) in eventi, promozione e immagine, è impensabile trascurare l’ABC del decoro urbano. La manutenzione di questi spazi dovrebbe essere una priorità, non un optional. Serve rispetto per i cittadini, per i turisti, per la città stessa. Possibile che ogni strada e marciapiede di questa città sembra essere sempre più nel degrado ed incuria? Perché nessuno prende provvedimenti?"