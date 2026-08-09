Mare sempre più caldo e balneabilità, la riflessione di un lettore: "Non cerchiamo solo colpevoli nelle fogne"

La qualità delle acque di balneazione torna al centro dell'attenzione nel Ponente ligure, dove negli ultimi giorni non sono mancate criticità legate alla presenza di batteri indicatori di contaminazione fecale e conseguenti provvedimenti di divieto temporaneo. Mentre si cerca di individuare le possibili cause, arriva alla nostra redazione la riflessione di un lettore, che invita ad ampliare il campo delle ipotesi e a considerare anche un elemento ambientale sempre più evidente: l'aumento della temperatura del mare. "Leggo che si va alla ricerca del colpevole tra fogne ed altro per la balneabilità del mare", scrive il lettore, sottolineando come non debba essere trascurato il possibile ruolo della temperatura dell'acqua sulla presenza, sulla persistenza e sulla dinamica dei batteri fecali e degli indicatori utilizzati per valutare la qualità delle acque. Tra questi ci sono Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, parametri fondamentali nei controlli sulla balneabilità.

Secondo la riflessione contenuta nella lettera, temperature marine più elevate possono diminuire lo stress termico a carico dei batteri enterici, rallentandone l'inattivazione naturale e favorendone quindi una maggiore sopravvivenza nell'ambiente marino rispetto a quanto avviene in acque più fredde. Un aspetto che, in un Mediterraneo caratterizzato da temperature particolarmente elevate, potrebbe meritare attenzione anche nell'interpretazione delle oscillazioni della qualità delle acque. Il lettore richiama inoltre il ruolo che possono avere sedimenti costieri, sabbia e accumuli di alghe, soprattutto in presenza di sostanza organica. Questi ambienti, secondo quanto evidenziato nella lettera, possono rappresentare una sorta di serbatoio nel quale i batteri indicatori riescono a trovare condizioni più favorevoli alla persistenza. "In presenza di sostanza organica, i sedimenti costieri, la sabbia e i banchi di alghe possono fungere da serbatoi termicamente stabilizzati dove i batteri indicatori resistono e, in condizioni favorevoli, possono persistere più a lungo", scrive.

Una considerazione che il lettore accompagna con un esempio molto semplice e quotidiano. "I batteri amano gli ambienti tiepidi, tipo brodo di cultura", osserva, ricordando come proprio per questo motivo, durante i mesi estivi, gli alimenti debbano essere conservati con particolare attenzione e mantenuti al fresco. Un paragone utilizzato per rendere immediatamente comprensibile il possibile rapporto tra temperatura e sopravvivenza dei microrganismi. Da qui la domanda più ampia: e se almeno una parte del fenomeno fosse collegata anche ai cambiamenti climatici? Il lettore invita infatti a non concentrarsi esclusivamente sulla ricerca di una fonte puntuale di contaminazione, come una perdita fognaria o uno scarico, ma a considerare anche le trasformazioni ambientali che stanno interessando il Mediterraneo. "Potrebbe essere quindi un effetto naturale dovuto al cambiamento climatico", sostiene nella lettera, con un riferimento anche al dibattito sul riscaldamento globale.

Una riflessione che non vuole necessariamente individuare una causa alternativa alle possibili contaminazioni, ma piuttosto aggiungere un elemento al quadro delle possibili spiegazioni. La presenza di Escherichia coli ed enterococchi nelle acque può infatti avere origini diverse e deve essere valutata attraverso gli strumenti di monitoraggio e le analisi previste dalla normativa. Tuttavia, secondo il lettore, il progressivo aumento delle temperature del mare rappresenta una variabile ambientale che non dovrebbe essere ignorata. A sostegno della propria osservazione, il lettore cita anche la letteratura scientifica sull'argomento e, in particolare, uno studio del 2024 dedicato alla previsione della qualità delle acque di balneazione nel Regno Unito: "Forecasting bathing water quality in the UK: a critical review", attribuito a K. U. Krupska, L. Speight, J. S. Robinson, A. J. Gilbert e H. Cloke. Un lavoro che viene richiamato nella lettera come esempio dell'attenzione della ricerca scientifica verso i fattori che possono influenzare la qualità delle acque.

Il tema è particolarmente attuale nel Ponente ligure, dove la balneabilità rappresenta non soltanto una questione ambientale e sanitaria, ma anche un elemento direttamente legato al turismo. In piena estate, anche un divieto circoscritto a un tratto di costa può avere ripercussioni sulla percezione della qualità del mare da parte di residenti e turisti. La domanda posta dal lettore, quindi, è se nel valutare questi episodi sia sufficiente cercare una causa locale oppure se sia necessario tenere conto anche di fenomeni ambientali più ampi. Una riflessione che apre dunque un ulteriore fronte nel dibattito sulla qualità del mare: non soltanto scarichi, fognature e apporti dall'entroterra, ma anche temperatura dell'acqua, condizioni ambientali e cambiamenti climatici. Saranno naturalmente le analisi e gli studi scientifici a stabilire quale peso abbiano effettivamente questi diversi fattori nei singoli episodi. Ma, conclude idealmente il lettore, di fronte a un Mediterraneo sempre più caldo, "qualcuno si ostina a negare" il cambiamento climatico, mentre i suoi possibili effetti sull'ambiente meritano di essere considerati e studiati.