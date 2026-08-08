G.T. interviene nel confronto avviato dal giovane sanremese Simone C., condividendo la preoccupazione per un territorio sotto pressione e per scelte pubbliche che, senza una programmazione di lungo periodo, possono rivelarsi fragili o controproducenti.
"Trovo molto pertinenti le osservazioni del lettore Simone C. . Purtroppo è difficile non commettere errori sia nelle mancate manutenzioni sia nelle strutture sottodimensionate. E' senz'altro errato concentrare tutte le risorse su dí una unica attività, perché nel tempo puo' diminuire la domanda oppure avere la crisi per overtourism. Un esempio di quanto sia difficile oggi fare le scelte giuste mi sembra sia il caso delle centrali nucleari, che venivano tanto caldeggiate come l'optimum, e oggi sono in crisi per la mancanza dell'acqua indispensabile per il loro funzionamento".
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Al Direttore | 08 agosto 2026, 19:04
Sanremo tra turismo, infrastrutture e scelte difficili: la risposta di un lettore al dibattito aperto
“Non si può puntare tutto su un’unica attività: senza una visione strutturale il territorio rischia di collassare”
G.T. interviene nel confronto avviato dal giovane sanremese Simone C., condividendo la preoccupazione per un territorio sotto pressione e per scelte pubbliche che, senza una programmazione di lungo periodo, possono rivelarsi fragili o controproducenti.