Sanremo, nuovo intervento sul sistema SEND per le multe: "Dubbi sui costi della notifica cartacea e sui tempi"

Tra i lettori continua il confronto sul nuovo sistema SEND adottato per la gestione e la notifica delle contravvenzioni. Dopo le spiegazioni pubblicate nei giorni scorsi sul funzionamento della piattaforma digitale, c'è chi evidenzia alcuni aspetti che, a suo giudizio, meriterebbero ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda i cittadini meno avvezzi agli strumenti informatici o che non dispongono di un domicilio digitale.

A intervenire è Giorgio Mantovani, che pone l'attenzione sulle modalità con cui vengono recapitate le notifiche a chi non può riceverle attraverso i canali digitali. "Ho letto le spiegazioni sul sistema adottato dal Comune di Sanremo per riscuotere le contravvenzioni, denominato SEND, ma rimane il problema di fondo", scrive il lettore, osservando come, in questi casi, la comunicazione venga successivamente recapitata in formato cartaceo.

Secondo Mantovani, l'aspetto che suscita perplessità riguarda i costi della notifica cartacea e le conseguenze che possono derivare dai tempi necessari per il recapito. Il lettore evidenzia infatti come, a suo avviso, chi non dispone degli strumenti per ricevere la notifica digitale finisca per sostenere spese aggiuntive rispetto a quelle normalmente associate a una raccomandata, oltre a vedere decorrere i termini previsti dalla procedura prima dell'effettiva ricezione della comunicazione.

"I termini decorrono per effetto del funzionamento del sistema e il cittadino ne viene a conoscenza soltanto con l'arrivo della raccomandata", osserva Mantovani, auspicando che possano essere valutate soluzioni capaci di rendere il procedimento più comprensibile e di evitare possibili disagi per coloro che non utilizzano gli strumenti digitali. La riflessione si inserisce nel dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane attorno al sistema SEND e alle modalità di gestione delle notifiche digitali, un tema che continua a suscitare interesse tra i cittadini, soprattutto in relazione agli aspetti pratici e ai costi delle comunicazioni.